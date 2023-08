Público poderá decidir designs de ônibus Águia Branca oficiais do Comitê Olímpico Brasileiro

São quatro visuais especiais que podem ser escolhidos através do site da campanha

ARTHUR FERRARI

A Viação Águia Branca, empresa de transporte rodoviário de passageiros do Grupo Águia Branca, lança no dia 10 de agosto a campanha oficial para a escolha dos designs que serão utilizados para personalizar os ônibus oficiais do Comitê Olímpico do Brasil. O público poderá decidir, por meio do site da campanha, o visual dos quatro ônibus especiais que farão o transporte da torcida do Time Brasil. Os veículos personalizados também circularão em linhas regulares espalhando o espírito olímpico pelas estradas e nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador e Vitória.

Cada um dos três primeiros veículos receberá duas opções de design dentro dos temas “Vai com tudo, Brasil”, “Nossas Medalhas” e “Imaginário Olímpico”. A votação acontecerá em três fases, permitindo que o público decida o visual de um destes ônibus por vez. No fim de cada votação, será revelado o modelo vencedor.

O quarto veículo terá o tema “Torcida Brasil” e será definido de uma forma ainda mais especial. Por meio de um concurso cultural, designers de todo Brasil poderão criar propostas para a arte do ônibus. Entre os inscritos, serão escolhidos os dois modelos que serão votados pelo público no site da campanha. O designer que criar a arte selecionada irá ganhar um prêmio em dinheiro no valor de R$ 5 mil, a miniatura do ônibus personalizada, uma medalha e ainda vai poder conferir o ônibus plotado com a sua ideia rodando pelo Brasil.

A campanha começa no dia 10 de agosto e o público poderá participar da votação no site. Como patrocinadora oficial do Time Brasil, a empresa também participará de projetos e eventos do Comitê Olímpico Brasileiro, apoiando a participação do Time Brasil nos Jogos da Juventude, que serão realizados em Ribeirão preto/SP, Jogos Pan-Americanos de 2023, que serão realizados em Santiago, no Chile, e nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte