Prefeitura do Rio de Janeiro abre 500 vagas para motoristas de ônibus articulado

Profissionais aprovados no processo seletivo vão atuar na condução de coletivos do transporte público urbano



WILLIAN MOREIRA



A Prefeitura do Rio de Janeiro divulgou no Diário Oficial desta sexta-feira, 11 de agosto de 2023, a abertura de processo seletivo para preencher 500 vagas de motorista em ônibus do transporte público.



Com carga horária mensal de 210 horas de trabalho e remuneração de R$ 3.652,71 os contratados deverão conduzir ônibus articulados em atendimento aos passageiros do serviço municipal.



Os benefícios destinados a este posto de trabalho são o seguro de vida, crachá rodoviário que permite o embarque sem pagamento da tarifa e o vale alimentação no valor de R$ 550,00



Entre os requisitos necessários está possuir a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria E, Ensino Fundamental Completo e ter experiência na condução de veículos de grande porte e experiência no transporte público de passageiros.



Conforme determina a legislação, das 500 vagas, 25 delas estão reservadas para Pessoas com Deficiência.



As inscrições estão abertas por meio de processo online entre os dias 11 a 17 de agosto de 2023, com o candidato devendo acessar o endereço eletrônico https://mobi-rio.rio.br/vempramobi/ e acessar os PROCESSOS SELETIVOS ABERTOS.



Os aprovados podem ser convocados a apresentar os seguintes documentos:



a) Ser brasileiro;

b) Carteira de Identificação (RG);

c) CPF;

d) 1 Foto 3×4 colorida e recente;

e) Título de Eleitor (com comprovante de votação na última eleição);

f) Certificado de Reservista (Dispensa de incorporação, Carta Patente ou Incorporação de Reservista);

g) Currículo, acompanhado da cópia da documentação comprobatória, conforme ANEXO II deste Edital;

h) PIS

i) Certidão de nascimento/casamento

j) Certificado de escolaridade

k) Comprovante de residência atualizado

l) CTPS (Páginas: foto, descrição e último contrato)

m) CPF dos dependentes

n) Comprovante de vacinação da COVID-19 (1ª , 2ª e doses de reforço, conforme cronograma vacinal)

o) Documentação comprobatória para pessoa com deficiência (laudo médico)

p) Comprovante do tipo sanguíneo/Fator Rh.

q) CNH



Willian Moreira, para o Diário do Transporte