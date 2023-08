Prefeitura de São José dos Campos (SP) já realizou 67 operações contra mototáxis, proibidos na cidade

Nesta quarta-feira (09), em outra operação de fiscalização em parceria com a Polícia Militar, mais uma motocicleta foi aprendida com ajuda da Polícia Militar

ARTHUR FERRARI

Durante uma fiscalização para coibir o transporte clandestino de passageiros em São José dos Campos (SP), a prefeitura municipal, em parceria com a Polícia Militar, apreendeu um mototáxi na última quarta-feira, 9 de agosto de 2023, no cruzamento da Estrada do Imperador com a Avenida dos Evangélicos.

Vale lembrar que a modalidade de transporte de passageiros por motocicletas, conhecida como ‘mototáxi’, não é permitida na cidade, conforme a lei municipal 9.647/2017.

De acordo com a prefeitura, desde o início de 2023, 67 operações foram realizadas, totalizando a apreensão de oito veículos de mototáxi.

Os condutores enquadrados na infração estão sujeitos a multa de R$ 2.830,40, além da apreensão do veículo.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte