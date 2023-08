Novos corredores exclusivos para ônibus começam a funcionar em Aracaju (SE) nesta sexta (11)

Prefeitura instalou lombofaixas nos trajetos dos coletivos com objetivo de trazer maior segurança no trânsito, especialmente para pedestres durante a travessia das pistas



A partir desta sexta-feira, 11 de agosto de 2023, entram em funcionamento os corredores de ônibus na cidade de Aracaju (SE), que foram remodelados após ações de melhoria por parte da prefeitura.



Visando maior segurança e redução do tempo de locomoção dos passageiros, houve investimentos em uma série de mudanças, como no da Hermes Fontes, que traz de novidade a faixa exclusiva à margem do canteiro central e as lombofaixas, que irão auxiliar na travessia segura de pedestres.



Com pintura horizontal, as lombofaixas são travessias elevadas ao nível da calçada, que obrigam a redução da velocidade pelos veículos, tornando a travessia mais ágil em uma superfície plana.



Na capital sergipana o recurso é uma novidade importada de outras grandes cidades como São Paulo, contribuindo para maior visibilidade do motorista e de quem está na travessia.



Para que a população se acostume com maior facilidade a essas mudanças, a prefeitura realizará campanhas educativas no trânsito em vários pontos do município.



“Essa já é uma ação recorrente que a SMTT faz em Aracaju, mas vamos dar foco na questão da travessia nos corredores e também na campanha educativa para os motoristas, para priorizar e respeitar os pedestres na travessia, em especial na Hermes Fontes, em que pese essa novidade para Aracaju. O corredor Hermes Fontes vai dar ainda mais agilidade na cooperação com os demais corredores”, destaca o superintendente da SMTT.



Para garantir a acessibilidade, além do piso em nível único, as lombofaixas estão adequadas com a devida sinalização e piso tátil.

Confira as regras para utilização dos novos corredores:

– As faixas são exclusivas para ônibus em tempo integral.

Corredor Hermes Fontes

A atenção da população deverá redobrar ainda mais quando se tratar do corredor da Hermes Fontes, o único que funcionará em tempo integral e onde a faixa exclusiva e os abrigos de ônibus se encontram localizados no canteiro central da via.

Com uma extensão de 6,8 km, o corredor inicia na avenida Barão de Maruim e segue até o conjunto Orlando Dantas. Como os abrigos de ônibus estão centralizados, foram implantadas lombofaixas, tornando a travessia dos pedestres mais segura.

Corredor Beira Mar

– Fica proibida a circulação de automóveis pela faixa exclusiva de segunda a sexta-feira, das 6h às 9h, e das 16h às 19h, no seguintes locais:

Avenida Beira Mar, entre o Parque dos Cajueiros e a Região do Antigo Palácio de Veraneio;

Entre a Avenida Tancredo Neves e a Rua Júlio Santana (Praia Formosa);

Avenida Otoniel Dória, entre a Travessa Hélio Ribeiro e Avenida Mal. Mascarenhas de Morais.

O corredor da avenida Beira Mar inicia no terminal da Atalaia e vai até o Mercado Thales Ferraz, no Centro. Foram investidos mais de R$8,2 milhões para a construção deste corredor, que conta com 10 km de extensão, como a implantação de uma nova sinalização, retirada do pavimento asfáltico, recapeamento de toda a via, construção de cerca de 100 rampas de acessibilidade, calçadas e implantação da sinalização vertical e horizontal.

Com o início do funcionamento, ficará proibida a circulação de automóveis pela faixa exclusiva de segunda a sexta-feira, das 6h às 9h, e das 16h às 19h, nos seguintes locais: avenida Beira Mar, entre o Parque dos Cajueiros e a região do antigo Palácio de Veraneio; entre a avenida Tancredo Neves e a rua Júlio Santana, na região da Praia Formosa; avenida Otoniel Dória, entre a travessa Hélio Ribeiro e a avenida Marechal Mascarenhas de Morais.

Corredor Augusto Franco

– Será proibida a circulação de automóveis pela faixa exclusiva de segunda a sexta-feira, das 6h às 19h, entre as avenidas Presidente Tancredo Neves e Gonçalo Rollemberg Leite;

– Entre a Gonçalo Rollemberg Leite e a Rua São Cristóvão, de segunda a sexta, das 6h às 9h, e das 16h às 19h.

Já no corredor Augusto Franco, que vai da avenida Francisco José da Fonseca (a chamada Gasoduto) até a rua São Cristóvão, no início da avenida Augusto Franco (antiga Rio de Janeiro), foi construída uma nova ciclovia, garantindo a implantação de mais uma faixa de circulação destinada aos ônibus, restando duas para os demais veículos.

Também será proibida a circulação de automóveis pela faixa exclusiva de segunda a sexta-feira, das 6h às 19h, entre as avenidas Presidente Tancredo Neves e Gonçalo Rollemberg Leite. Já entre a avenida Gonçalo Rollemberg Leite e a rua São Cristóvão, será de segunda a sexta, das 6h às 9h, e das 16h às 19h.

Corredor Centro/Jardins

– Será proibida a circulação de automóveis pela faixa exclusiva de segunda a sexta-feira, das 6h às 9h e das 16h às 19h, nos seguintes locais:

Avenida Vereador Manoel Dória, entre a Rua Presbítero Adel Alves Oliveira e a Ponte Gilbero Vila Nova de Carvalho;

Avenida Gerado Barreto Sobral, entre o Hospital Primavera e a Avenida Deputado Sílvio Teixeira;

Rua Cedro, entre as avenidas Anísio Azevedo e Augusto Maynard;

Rua Itabaiana, entre as avenidas Anísio Azevedo e Augusto Maynard;

Rua Capela, entre a Rua Divina Pastora e a Avenida Barão de Maruim.

O corredor Centro/Jardins, que vai do conjunto Augusto Franco até o Centro, não foi necessária a criação de uma nova via, já que na maior parte do percurso já há três faixas para circulação de veículos. Com investimento de R$ 7,3 milhões, a Prefeitura de Aracaju concretizou os 11,5 km de extensão do corredor, que percorre os bairros São José, 13 de Julho, Jardins e Inácio Barbosa.

O funcionamento será da seguinte forma: ficará proibida a circulação de automóveis pela faixa exclusiva de segunda a sexta-feira, entre às 6h e 9h, e 16h e 19h, na avenida Vereador Manoel Dória, entre a rua Presbítero Adel Alves Oliveira e a ponte Gilberto Vila Nova de Carvalho; avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, entre o Hospital Primavera e a avenida Deputado Sílvio Teixeira; rua Cedro, entre as avenidas Anísio Azevedo e Augusto Maynard; rua Itabaiana, entre as avenidas Augusto Maynard e Barão de Maruim; rua Capela, entre a rua Divina Pastora e avenida Barão de Maruim.

Willian Moreira, para o Diário do Transporte