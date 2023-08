Ônibus do PAESE atendem passageiros da linha 8-Diamante neste sábado (12) e domingo (13), entre as estações Carapicuíba e General Miguel Costa

Trens não circulam no trecho entre as estações durante o içamento de vigas e conclusão de obras em viaduto na cidade de Carapicuíba

ARTHUR FERRARI

Passageiros que vão utilizar a linha 8-Diamante, operada pela ViaMobilidade, entre este sábado, 12 de agosto de 2023, e domingo (13), devem ficar atentos, pois os trens não circulam entre as estações Carapicuíba e General Miguel Costa.

De acordo com a concessionária, ônibus gratuitos do PAESE (Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência) atenderão os usuários nos dois sentidos do trecho, das 21h até 0h no sábado e das 4h às 13h no domingo.

A alteração no serviço de trens urbanos se deve as obras do içamento de vigas na região e obras de um novo viaduto em Carapicuíba, realizadas pela Prefeitura Municipal.

No restante da linha a operação estará normal.

Serviço – Operação PAESE entre Carapicuíba e General Miguel Costa

Dia 12 de agosto – Entre 21h e 0h

Dia 13 de agosto – Entre 4h e 13h

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte