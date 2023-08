Novas faixas exclusivas para ônibus em Cuiabá (MT) vão funcionar somente nos horários de pico de segunda a sexta

Durante sábados, circulação reservada para coletivos acontece das 6h às 8h, já aos domingos vias ficam livres para todos os tipos de veículos

ARTHUR FERRARI

A Prefeitura de Cuiabá (MT), por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob), anunciou que vai implementar faixas exclusivas para ônibus em diversas avenidas da cidade. O objetivo principal dessa iniciativa é aprimorar o transporte coletivo, proporcionando maior agilidade aos usuários e aliviando o congestionamento nas vias durante os horários de maior movimento.

De acordo com a Semob, as faixas exclusivas funcionarão de segunda a sexta-feira, nos horários das 6h às 8h e das 17h às 19h. Aos sábados, serão reservadas apenas no período da manhã, das 6h às 8h, enquanto durante as tardes e nos domingos, a circulação estará livre para veículos de passeio. Essa estratégia visa priorizar o transporte coletivo nos momentos de pico de demanda, ao mesmo tempo em que permite flexibilidade nos horários de menor tráfego.

Segundo a prefeitura, a medida foi cuidadosamente planejada com base em levantamentos realizados pela equipe de engenharia de Trânsito e Transporte da cidade. Atualmente, cerca de 205 mil passageiros utilizam diariamente o transporte coletivo em Cuiabá. Com a implementação das faixas exclusivas, espera-se que os ônibus ganhem alguns minutos preciosos em suas viagens, proporcionando uma experiência mais eficiente para os usuários.

O secretário de Mobilidade Urbana, Juares Samaniego, destaca a importância dessa iniciativa para a cidade: “A prioridade é o coletivo, e a faixa exclusiva traz mobilidade ao trânsito. Com ônibus climatizados e horários definidos, incentiva inclusive a população a migrar para o transporte público. Além disso, a velocidade média dos ônibus aumenta, passando de 13 km por hora para 24 km/hora. Essas avenidas serão contempladas com trechos exclusivos para ônibus, abrangendo trajetos estratégicos que conectam diferentes áreas da cidade.”

A implementação das faixas exclusivas busca, além de melhorar a experiência dos usuários do transporte coletivo, aliviar os desafios enfrentados pelo trânsito urbano durante os horários de pico. Com a redução do congestionamento, tanto os usuários do transporte público quanto os motoristas particulares podem esperar uma circulação mais fluida e tempos de deslocamento mais previsíveis.

A partir da implantação das faixas exclusivas, haverá um período de adaptação para os motoristas. No entanto, após esse período, motoristas que desrespeitarem as faixas exclusivas nos horários designados estarão sujeitos a autuações graves, que incluem uma multa no valor de R$293,47 e a adição de 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Atualmente, Cuiabá já conta com faixas exclusivas em importantes avenidas da cidade, como Getúlio Vargas, Isaac Póvoas, Generoso Ponce, Tenente Coronel Duarte (Prainha) e Historiador Rubens de Mendonça (CPA). Com a expansão dessas faixas para outras vias estratégicas, a expectativa é que a capital mato-grossense alcance um sistema de transporte público mais eficiente, beneficiando tanto os usuários dos ônibus quanto os motoristas particulares.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte