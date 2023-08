Manifestação afeta trânsito e transportes na M Boi Mirim, na zona Sul de São Paulo no pico da manhã desta sexta (11)

Grupo pede duplicação da via, corredor de ônibus e metô no Jardim Ângela

ADAMO BAZANI

Uma manifestação afeta na manhã desta sexta-feira, 11 de agosto de 2023, a rotina de quem precisa ir à escola, consulta médica ou trabalho no Jardim Ângela, extremo sul de São Paulo.

Nas imediações do número 10 mil da Estrada do M Boi Mirim, a interdição é total no sentido centro, o de maior movimento.

Um grupo pede duplicação da via, corredor de ônibus e metrô no Jardim Ângela.

Polícia Militar, CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) e SPTrans (São Paulo Transporte) acompanham.

De acordo com a gerenciadora das linhas de ônibus municipais da capital, sete itinerários operam com desvios.

Nota SPTrans:

A SPTrans informa que sete linhas de ônibus estão sendo desviadas desde as 7h desta sexta-feira (11) em razão de interferência na Estrada do M’Boi Mirim, 10.080, Jardim Ângela, no sentido centro.

Confira as linhas afetadas:

6015/10 Vl. Calú – Sto. Amaro

6840/10 Term. Jd. Jacira – Term. Capelinha

7004/10 Term. Jd. Jacira – Est. Sto. Amaro/Guido Caloi

7005/10 Jd. Vera Cruz – Jd. Ângela

7005/51 Jd. Vera Cruz – Metrô Capão Redondo

7006/10 Jd. Horizonte Azul – Jd. Ângela

7006/51 Jd. Horizonte Azul – Metrô Capão Redondo

Desvio no sentido centro: Normal pela Estrada Abias da Silva, Avenida José Estima Filho, Estrada do M’boi Mirim, prosseguindo normal.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes