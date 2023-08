Está no ar o terceiro episódio do Podcast do Transporte, parceria com a OTM Editora

Transporte público em cinco capitais: experiências diferentes, problemas iguais…

ALEXANDRE PELEGI/LUIZ HENRIQUE ROMAGNOLLI

No Podcast do Transporte em seu terceiro episódio, lançado nesta semana, ouvimos responsáveis pelos transportes urbanos em cinco estados do Brasil, para conhecer diferentes experiências e… problemas iguais.

Falamos com:

Fábio Damasceno – Secretário de Mobilidade e Infraestrutura do Espírito Santo. Ele conta como a continuidade administrativa ajudou a costurar um sistema metropolitano de transporte público entre Vitória e as demais cidades.

Ogeny Pedro Maia Neto – Presidente da Urbanização de Curitiba . Ele mostra que capital paranaense, sempre com suas novidades, tem, sob o guarda-chuva de uma empresa de economia mista, várias áreas da mobilidade e serviços públicos de Curitiba.

Moema Gramacho – Prefeita de Lauro de Freitas – BA . Falando dos resultados das crises, Covid-19 incluída, sobre o transporte na sua cidade. E da necessidade de mais comunicação com a população.

Maína Celidônio – secretária dos Transportes do Rio de Janeiro . Para ela, as ações para desenrolar o nó do transporte passam por muita burocracia e falta de regulamentação

Sebastião Melo – Prefeito de Porto Alegre. Reclama que a falta de um sistema metropolitano nas grandes cidades é um atraso de muitas décadas e que na questão da mobilidade urbana não há saída fácil.

Participação especial do presidente da ANTP, Ailton Brasiliense

O Podcast do Transporte é uma parceria entre o Diário do Transporte e a OTM Editora, com produção da Toda Onda Comunicação e apoio institucional da ANTP (Associação Nacional de Transportes Públicos).

Para acessar, clique podcastdotransporte.com.br