EMTU realiza mudanças na tabela de horários em três linhas intermunicipais

Itinerários atendem Sorocaba, Piedade e Carapicuíba



WILLIAN MOREIRA



A Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU) informou que a coloca em prática a reprogramação na tabela de horários de partidas em três linhas intermunicipais em São Paulo.



A primeira liga as cidades de Carapicuíba e Barueri na Região Metropolitana e as outras duas conectam as cidades de Piedade e Sorocaba.



Veja a seguir os itinerários e respectivas mudanças.



450 – Carapicuíba (Jardim Novo Horizonte)/ Barueri (Alphaville 2)

Reprogramação na tabela de horários da linha.



6306 – Piedade (Centro)/ Sorocaba (Centro)

Reprogramação na tabela de horários da linha com acréscimo de uma partida aos dias úteis.



6338 – Piedade (Centro)/ Sorocaba (Centro)

Reprogramação na tabela de horários da linha.



Willian Moreira, para o Diário do Transporte