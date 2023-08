CPTM adia processo para contratar serviços de atendimento aos passageiros pela central de relacionamento

Serviço permite que os usuários do transporte possam tirar dúvidas e registrar reclamações, dentre outras possibilidades



WILLIAN MOREIRA



A CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) divulgou no Diário Oficial desta sexta-feira, 11 de agosto de 2023, o adiamento do pregão eletrônico cuja finalizade é contratar serviços e treinamento para central de relacionamento com o passageiro.



A licitação visa melhorar o serviço desta central onde o passageiro, por meio de contato com a companhia, seja por e-mail, WhatsApp ou principalmente via telefone 0800, tem espaço para registrar sua manifestação.



São críticas, dúvidas, sugestões ou qualquer outro comunicado sobre o serviço.



A abertura das propostas havia sido marcada anteriormente para este dia 11, mas foi adiada para 30 de agosto às 09h.





