CPTM abre licitação para contratar serviços terceirizados para manutenção das Linhas 7-Rubi e 10-Turquesa

União das duas linhas formam o Serviço 710 ligando diretamente Jundiai até Rio Grande da Serra



WILLIAN MOREIRA



Foi divulgado no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira, 11 de agosto de 2023, a abertura de processo licitatório com a finalidade de contratar serviços especializados de engenharia para a manutenção das linhas 7-Rubi e 10-Turquesa da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos).



O alvo da contratação são as ações nas vias permanentes, ou seja, nos trilhos das duas linhas que compreendem o trecho do Serviço 710 entre Jundiai a Rio Grande da Serra, passando pelo centro de São Paulo, ABC Paulista e outras localidades.



A manutenção será preventiva, com correções e a atuação em pontos que possam apresentar problemas pontuais ou que necessitem de uma intervenção para manter a qualidade do material e consequentemente dos serviços prestados à população.



Empresas ou consórcios interessados no certame podem retirar os documentos pessoalmente com a CPTM ou obter via site www.cptm.sp.gov.br



A sessão pública para recebimento e abertura das propostas está marcada para 11 de setembro às 10h.





Willian Moreira para o Diário do Transporte