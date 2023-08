Circulação de trens na linha 10-Turquesa da CPTM passa por mudanças neste final de semana, no sábado (12) e domingo (13)

Alterações no serviço acontecem durante serviços de manutenção na via

ARTHUR FERRARI

Procurando garantir melhorias na infraestrutura ferroviária, a CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) informou que haverá interrupções temporárias no funcionamento da Estação Utinga, localizada na Linha 10-Turquesa. As interdições ocorrerão em dois períodos distintos, no sábado, 12 de agosto de 2023, e no domingo (13).

No sábado, a interrupção afeta o sentido Brás a partir das 23h30, estendendo-se até o final da operação comercial. Durante esse período, os trens que seguem em direção ao Brás não realizam paradas na Estação Utinga. A medida é necessária para viabilizar serviços de manutenção e aprimoramento ao longo da via permanente.

A CPTM orienta os passageiros que desejam desembarcar na Estação Utinga, vindos da Estação Prefeito Saladino ou de estações anteriores, a prosseguirem a viagem até a Estação São Caetano e, em seguida, retornarem. Para os passageiros com destino ao Brás, que acessam a estação Utinga, será necessário embarcar na plataforma oposta, com sentido Rio Grande da Serra, e seguir até a Estação Prefeito Saladino para realizar o retorno.

No domingo (13/08), a situação se inverterá. Das 4h às 15h, os trens com destino a Rio Grande da Serra não efetuarão parada na Estação Utinga. Mais uma vez, a interdição visa à realização de serviços essenciais ao longo da via permanente.

Nesse dia, os passageiros que vêm da Estação São Caetano ou de estações anteriores e que pretendem desembarcar em Utinga serão aconselhados a continuar até a Estação Prefeito Saladino antes de retornar. Para aqueles que planejam seguir até Rio Grande da Serra, será necessário embarcar na plataforma oposta, com sentido Jundiaí, e se dirigir à Estação São Caetano para retornar.

Vale destacar que o Serviço 710, que proporciona viagens entre as Linhas 7-Rubi e 10-Turquesa sem a necessidade de transferência na Estação Brás, será suspenso no domingo. Os trens da Linha 7-Rubi circularão entre Jundiaí e Luz, enquanto os da Linha 10-Turquesa operarão entre Rio Grande da Serra e Luz. Passageiros que utilizam esse serviço devem estar atentos às alterações na circulação dos trens.

A CPTM garante que os passageiros serão informados sobre as interrupções por meio de avisos sonoros, painéis eletrônicos e sinalizações nas estações. Além disso, as redes sociais da companhia também serão atualizadas com as informações pertinentes. Caso haja dúvidas, os passageiros podem entrar em contato com a Central de Relacionamento pelo telefone 0800 055 0121 ou pelo WhatsApp (11) 99767-7030.

É importante observar que o intervalo médio estimado para os sábados após as 21h e domingos durante toda a operação comercial será de até 35 minutos, válido para todas as cinco linhas da CPTM. A companhia reforça seu compromisso em aprimorar os serviços prestados e agradece a compreensão dos passageiros durante as intervenções necessárias.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte