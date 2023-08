Carro colide com poste na Av. Nove de Julho e afeta circulação dos ônibus municipais nesta sexta (11)

Não há itinerários desviados, mas coletivos demoram mais para atravessar o trecho

ARTHUR FERRARI

Um carro colidiu um com poste na madrugada desta sexta-feira, 11 de agosto de 2023, na Avenida Nove de Julho, no sentido bairro, em São Paulo.

Ainda não há informações sobre as condições do motorista no momento do acidente. O condutor não se feriu gravemente e foi encaminhado pela Polícia Militar ao 78° DP, na Rua Estados unidos, Centro.

Quem utiliza ônibus que circulam pela avenida devem ficar atentos, pois apesar de não haver itinerários desviados, as linhas operam com lentidão, já que o veículo acidentado bloqueia a faixa exclusiva no sentido bairro.

O Diário do Transporte procurou a SPTrans e aguarda.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte