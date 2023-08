Santa Luzia (MG) recebe sete ônibus com tecnologia Euro 6 para operação do transporte coletivo

Veículos transportam até 70 passageiros e possuem sistema Wi-Fi

VINICIUS DE OLIVEIRA

Nesta quinta-feira, 10 de agosto de 2023, a cidade de Santa Luzia, em Minas Gerais, recebeu sete ônibus que irão operar no transporte coletivo municipal.

Os veículos possuem capacidade de acomodar até 70 passageiros, contando com um aumento de 25 lugares em relação ao padrão anterior utilizado no sistema de mobilidade.

Dentre as novidades, está a tecnologia Euro 6, que contribui para uma menor emissão de gases poluentes na atmosfera. Com essa melhoria, Santa Luzia se torna a primeira cidade de Minas Gerais com este tipo de equipamento.

Os coletivos levam também recursos como computador de bordo, conectividade wifi, sistema de monitoramento eletrônico por câmeras, elevadores para acessibilidade de cadeirantes e espaço para cão-guia em acompanhamento a deficientes visuais.

Um sistema de segurança também está integrado ao veículo, que permite o rastreamento em tempo real dos trajetos e a monitorização do cumprimento dos horários.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte