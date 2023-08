Risco de queda de andaime desvia 13 linhas de ônibus na região da Saúde nesta quinta-feira (10)

Estrutura já foi removida, mas a via está interditada como precaução para avaliação da Defesa Civil



WILLIAN MOREIRA



Desde a noite desta quarta-feira, 09 de agosto de 2023, parte do trânsito e linhas de ônibus são desviadas na altura do número 333 da Avenida Jabaquara, Zona Sul de São Paulo, devido ao risco de queda de um andaime em obra.



A estrutura havia sido montada em edificação residencial e precisou ser removida para evitar acidentes.



Por conta dos trabalhos de retirada do material e avaliação da Defesa Civil, a pista no sentido centro tem ao menos uma quadra interditada.



Para os automóveis uma faixa reversível na pista sentido bairro foi montada para contribuir no fluxo do trânsito.



Como resultado, ao menos um ponto de ônibus deixa de ser atendido em razão dos desvios nos itinerários.



Veja a seguir as linhas impactadas.



475R/10 – Jardim São Savério/ Terminal Parque Dom Pedro II

502J/10 – Estação Autódromo/ Metrõ Santa Cruz

574A/10 – Americanópolis/ Largo do Cambuci

574A/21 – Americanópolis/ Metrô Vila Mariana

577T/10 – Jardim Miriam/ Metrô Ana Rosa

875A/10 – Aeroporto/ Perdizes

5106/10 – Jardim Selma/ Largo São Francisco

5123/10 – Jardim Miriam/ Hospital São Paulo

5164/10 – Cidade Leonor/ Parque Ibirapuera

5164/21 – Vila Santa Catarina/ Parque Ibirapuera

5290/10 – Divisa de Diadema/ Terminal Parque Dom Pedro II

5791/10 – Eldorado/ Metrô Vergueiro

6338/10 – Jardim Miriam/ Parque Ibirapuera



Willian Moreira, para o Diário do Transporte