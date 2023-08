Quatro linhas do transporte coletivo municipal de Campinas (SP) sofrem alterações a partir desta quinta (10)

Objetivo da medida é reduzir circulação de veículos na Avenida Campos Sales, melhorando o desempenho do atendimento aos passageiros dos ônibus

ARTHUR FERRARI

A partir desta quinta-feira, 10 de agosto de 2023, quatro linhas do transporte coletivo intermunicipal de Campinas (SP) deixam de circular pela Avenida Doutor Campos Sales, na região central da cidade.

Os itinerários com mudanças são os seguintes: 240 (Jardim Garcia / Shopping Dom Pedro), 271 (Jardim Pacaembú), 362 (Parque Brasília I) e 386 (Rodoviária). As linhas transportam cerca de 13 mil passageiros em dias úteis.

De acordo com a prefeitura, a medida visa reduzir o tráfego de veículos na região, melhorando o desempenho do atendimento do transporte coletivo. Ao todo já foram 22 linhas retiradas da Campos Sales, que através do projeto “Viva Campos Sales” e do Plano de Requalificação da Área Central de Campinas (PRAC), recebe obras de revitalização.

Vale ressaltar que com as mudanças, outras sete linhas municipais terão alterações nas paradas da avenida Dr. Moraes Salles também a partir desta quinta (10), sendo elas: 230 (Jardim Ipaussurama / Parque dos Resedás), 244 (Vila Teixeira / Shopping Dom Pedro), 352 (Bairro Bananal), 353 (Alphaville), 355 (Vila Gênesis), 356 (Parque dos Alecrins II / Cidade Judiciária) e 375 (Alphaville Dom Pedro).

Confira as mudanças no transporte coletivo:

Vindo da Campos Sales, as linhas 240 (sentido Shopping Dom Pedro) e 362 (sentido Shopping Iguatemi) passam a acessar a Senador Saraiva, Dr. Moraes Salles, José Paulino e General Osório, retomando o trajeto atual pela Irmã Serafina. Já as linhas 271 (sentido Terminal Mercado) e 386 (sentido Cambuí) seguirão da Campos Sales para a Senador Saraiva, Moraes Salles, José Paulino, General Osório, retomando o trajeto normal a partir da Glicério e Conceição.

Diante das mudanças nos trajetos e pontos da região central e para redistribuir o atendimento aos usuários, sete linhas municipais terão mudanças nas paradas da avenida Dr. Moraes Salles: 230 (Jardim Ipaussurama / Parque dos Resedás), 244 (Vila Teixeira / Shopping Dom Pedro), 352 (Bairro Bananal), 353 (Alphaville), 355 (Vila Gênesis), 356 (Parque dos Alecrins II / Cidade Judiciária) e 375 (Alphaville Dom Pedro).

A partir desta quinta-feira, elas deixam de atender ao ponto da avenida Dr. Moraes Salles, próximo à rua Dr. Quirino; e migram para o ponto anterior, próximo à rua Barão de Jaguara. Os itinerários permanecem inalterados.

