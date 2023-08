Prefeitura de Teresina (PI) estende prazo de liberação de faixa exclusiva de ônibus na avenida Frei Serafim até 31 de agosto

Anteriormente, prazo era até dia 11, das 6h às 8h

VINICIUS DE OLIVEIRA

Nesta quinta-feira, 10 de agosto de 2023, a Prefeitura de Teresina (PI) e a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (STRANS) informaram que a liberação da faixa exclusiva de ônibus da avenida Frei Serafim teve o prazo estendido até o dia 31 deste mês, no período das 6h às 8h.

A mudança inclui veículos de passeio, motocicletas e demais meios de transporte, assim como os coletivos do serviço público de mobilidade.

Anteriormente, o prazo estava estabelecido do 1º até o dia 11 de agosto, também no horário das 6h às 8h, com o intuito de melhorar o fluxo do trânsito em ambos os sentidos da avenida Frei Serafim, promovendo um deslocamento mais rápido no horário de pico para que os pais e responsáveis de estudantes pudessem seguir com mais agilidade até as escolas e colégios no centro da cidade.

De acordo com o superintendente da STRANS, Bruno Pessoa, até o novo prazo, no dia 31, a fiscalização eletrônica na faixa exclusiva de ônibus está suspensa.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte