Prefeitura de Manaus (AM) faz mudanças nos sentidos de algumas vias do conjunto Osvaldo Frota a partir desta segunda (14)

Medida visa melhorar circulação dos Ônibus do transporte coletivo na região

ARTHUR FERRARI

A Prefeitura de Manaus (AM) anunciou que fará mudanças nos sentidos de algumas vias na região do conjunto Osvaldo Frota, bairro Cidade Nova, zona Norte, onde os motoristas devem ficar atentos a partir desta segunda-feira, 14 de agosto de 2023, quando a medida passa a valer.

De acordo com a prefeitura, as principais vias do conjunto, a avenida Iritama e rua 31 (antiga travessa Itubera) passarão a ter sentido único para melhorar a fluidez de veículos. No caso da Iritama, os carros irão trafegar no sentido da avenida C para a avenida B. No caso da rua 31, esta ficará em sentido único em direção à avenida Iritama

“Essa medida visa favorecer o tráfego do transporte coletivo que estava com dificuldade em transitar na Iritama e Irianeópolis, porque são de duplo sentido de circulação, mas são estreitas, então o IMMU realizou pesquisa de opinião na região e a maioria dos moradores e comerciantes foram a favor da mudança”, explica o diretor de Engenharia de Trânsito do IMMU, Uarodi Guedes.

Confira como fica o transporte coletivo:

As linhas de ônibus 042, 418 e 422 sofrerão alterações com a mudança de sentido das vias. As linhas 418 e 422 (no sentido Centro) sairão do terminal do bairro e seguirão pela rua Iritama e avenida B e depois itinerário normal.

A linha 422 (no sentido bairro) seguirá pelas avenidas Irianeópolis, C, Iritama, B, Irianeópolis, C e, então, chega ao terminal do bairro no conjunto Osvaldo Frota.

Por fim, a linha 042 também será alterada, no sentido para o Terminal de Integração 3 (T3). A linha partirá do terminal do bairro, então segue pela rua 31 (travessa Itubera), rua Itabaiana e avenida C, então segue o itinerário normal.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte