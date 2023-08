Pesquisa realizada pela Confederação Nacional da Indústria aponta que redução da tarifa e do tempo de espera incentivariam uso do transporte público coletivo no Brasil

Estudo ouviu 2.019 pessoas da população economicamente ativa

ARTHUR FERRARI

Uma pesquisa inédita realizada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) trouxe informações valiosas sobre as atitudes dos brasileiros em relação ao transporte público e à mobilidade urbana nas grandes cidades do país. O estudo, conduzido pelo Instituto Pesquisa de Reputação e Imagem (IPRI), ou Instituto FSB Pesquisa, ouviu 2.019 pessoas da população economicamente ativa (PEA) com idade a partir de 16 anos em cidades com mais de 250 mil habitantes nas 27 unidades da Federação, entre 1º e 5 de abril, com uma margem de erro de 2 pontos percentuais e intervalo de confiança de 95%.

Uma das principais descobertas da pesquisa foi que os brasileiros que não utilizam transporte público estariam dispostos a fazê-lo se determinadas melhorias fossem implementadas. Os entrevistados apontaram que a redução do preço da tarifa (25%) e a diminuição do tempo de espera (24%) seriam os dois principais motivos para aderir aos coletivos nas grandes cidades. Outros fatores que influenciariam essa decisão incluem o aumento da segurança (20%), a disponibilidade de linhas e percursos (18%), o conforto interno (14%), a qualidade dos veículos (13%) e a agilidade dentro do transporte público (13%).

No entanto, a pesquisa também expôs uma considerável insatisfação da população com relação à governança e gestão pública da política de mobilidade urbana. Cerca de 57% dos entrevistados consideraram pouco ou nada avançado o planejamento a longo prazo do poder público local em relação à mobilidade urbana, enquanto apenas 16% julgaram essa atuação como avançada ou muito avançada. Nesse contexto, o gerente-executivo de Infraestrutura da CNI, Wagner Cardoso, ressaltou a necessidade de priorizar a atualização da Política Nacional de Mobilidade Urbana para melhorar o transporte público e reduzir os problemas de trânsito.

No tocante à satisfação com os pontos de ônibus e o serviço dentro dos veículos, os brasileiros demonstraram baixa satisfação. A segurança nos pontos de ônibus recebeu a nota média mais baixa, 3,1 em uma escala de 0 a 10. A falta de segurança também foi a principal reclamação dentro dos ônibus, com nota 3,1. Outras áreas de insatisfação incluíram conforto, tempo de espera, informação sobre trajetos e horários, quantidade de paradas e distância percorrida.

Em contrapartida, a pesquisa mostrou que os usuários do metrô têm uma percepção mais positiva desse meio de transporte em comparação com o ônibus. A avaliação positiva abrangeu pontos como tempo de espera nas estações, informações sobre trajetos e horários, quantidade de estações, segurança e conforto. No entanto, a pesquisa também revelou insatisfações, principalmente em relação à quantidade de passageiros.

Surpreendentemente, menos de uma década após sua introdução no Brasil, os carros de aplicativo emergiram como o meio de transporte urbano mais bem avaliado, com 64% dos usuários considerando esses serviços como bons ou ótimos. Esse índice supera em mais que o dobro a avaliação positiva dos táxis, que ficou em 30%. O metrô ficou em segundo lugar, com 58% de avaliação positiva.

O estudo também apontou que o Brasil precisa investir R$ 295 bilhões até 2042 em infraestruturas de mobilidade urbana nas principais regiões metropolitanas do país. A pesquisa enfatizou que mais investimentos na malha de transporte tornariam o deslocamento nas cidades mais eficiente e ágil.

Essa pesquisa fornece pontos cruciais para o aprimoramento da mobilidade urbana no Brasil, ressaltando a necessidade de investimentos, melhorias na segurança e no conforto, bem como uma reavaliação das políticas de transporte público para atender às demandas e expectativas da população.

MAIS DADOS DA PESQUISA

>> 90% das pessoas moram na mesma cidade onde trabalham;

>> 88% trabalham de forma presencial, 6% em home office e 5% de maneira híbrida.

Meios de locomoção mais usados (amostra total)

62% – Ônibus

57% – A pé

56% – Carro (próprio, Uber, carona e taxi)

26% – Moto

24% – Bicicleta

20% – Metrô

11% – Trem

10% – Van

Utilizam os meios de locomoção todos os dias e quase todos os dias (entre quem usa cada um dos meios de locomoção)

78% – A pé

75% – Carro próprio ou carro de família

60% – Moto

54% – Bicicleta

50% – Ônibus

37% – Carona de carro

37% – Trem

30% – Fretados

29% – Van

28% – Carro de aplicativo

28% – Metrô

25% – Táxi

3% – Barco

Principais problemas do serviço de transporte público na cidade (duas opções elencadas por entrevistado)

22% – Lotação/muitas pessoas

21% – Atrasos/Pontualidade

14% – Preço de passagens

14% – Poucas linhas

12% – Desconforto

11% – Poucos veículos

11% – Qualidade dos veículos

8% – Segurança

7% – Acessibilidade

Qualidade do transporte público em nível local

4% – Ótima

19% – Boa

31% – Regular

16% – Ruim

29% – Péssima

Avaliação da prefeitura no planejamento da mobilidade urbana a longo prazo

3% – Muito avançada

13% – Avançada

24% – Mais ou menos avançada

35% – Pouco avançada

22% – Nada avançada

AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Carro de aplicativo

14% – Ótimo

50% – Bom

22% – Regular

2% – Ruim

3% – Péssimo

Táxi

4% – Ótimo

24% – Bom

25% – Regular

5% – Ruim

6% – Péssimo

Ônibus

4% – Ótimo

20% – Bom

37% – Regular

13% – Ruim

22% – Péssimo

Metrô

5% – Ótimo

16% – Bom

12% – Regular

2% – Ruim

4% – Péssimo

Trem

3% – Ótimo

9% – Bom

13% – Regular

4% – Ruim

9% – Péssimo

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte