Novo serviço de ônibus executivo inicia operações em Teresópolis (RJ)

Linha liga os bairros do Alto e de Albuquerque



WILLIAN MOREIRA



A Prefeitura de Teresópolis (RJ) informou que desde essa quarta-feira, 09 de agosto de 2023, está em operação na cidade um novo serviço de ônibus executivo, ligando os bairros do Alto até Albuquerque.



O atendimento tem como finalidade melhorar o atendimento nas duas localidades e estimular o uso do transporte público ao invés de carros de passeio para chegar ao centro do município.



A linha é operada por dois micro-ônibus que possuem diferenciais em relação ao serviço comum, como poltronas acolchoadas e reclináveis, no estilo dos ônibus de viagem, acessibilidade e ar condicionado.



“A aquisição de novos ônibus para reforçar a frota, com 27 novas viagens em diversas linhas à disposição da população, e o lançamento do serviço de executivo ligando os bairros Alto e Albuquerque para incentivar o uso do transporte coletivo contribuem para atender de forma mais abrangente e confortável a população”, destacou o Prefeito Vinícius Claussen em nota para a imprensa.



Os ônibus executivos possuem tarifa de R$ 7,50 e atendem de segunda aos sábados, circulando com 24 viagens todos os dias.



Além do serviço especial, a Viação Dedo de Deus divulgou que vai colocar em circulação nas próximas semanas mais dez ônibus seminovos que vão se juntar a outros dez ônibus novos recém colocados em funcionamento.



De acordo com informações da Senatran (Secretaria Nacional de Trânsito), Teresópolis possui uma frota total de pouco mais de 106 mil veículos, sendo 64 mil automóveis e 21 mil motocicletas.



Willian Moreira, para o Diário do Transporte