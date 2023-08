Manifestação de comerciantes da Santa Efigênia, no centro de São Paulo, afeta linhas de ônibus municipais nesta quinta (10)

Lojistas pedem retirada da Cracolândia da região

WILLIAN MOREIRA

Uma manifestação realizada por comerciantes da Rua Santa Efigênia e sindicato, afeta o trânsito e linhas de ônibus na região central de São Paulo na manhã desta quinta-feira, 10 de agosto de 2023.

No ato os lojistas reivindicam ações do Governo do Estado e autoridades para combater a Cracolândia e retirar os dependentes químicos da região.

Os manifestantes alegam uma queda brusca na arrecadação e movimento de clientes, impactando na saúde das empresas e na geração de empregos.

O ato segue em direção a Câmara Municipal junto do Terminal Bandeira de ônibus, passando pelas Avenidas Ipiranga, São Luís, e redondezas.

Willian Moreira, para o Diário do Transporte