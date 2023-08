Linha 9-Esmeralda funciona com velocidade reduzida nesta quinta-feira (10)

Problema em sistema de sinalização prejudica atendimento aos passageiros



WILLIAN MOREIRA



Desde às 04h20 desta quinta-feira, 10 de agosto de 2023, a circulação dos trens da Linha 9-Esmeralda tem alterações devido a uma falha no sistema de sinalização.



Segundo a ViaMobilidade, os trens estão com velocidade reduzida e maior tempo de parada entre as estações Bruno Covas/Mendes-Vila Natal e Autódromo.



Por isto o tempo de viagem e espera por um trem é maior logo no começo da operação comercial do dia de hoje.



Funcionários atuam para resolver o problema e regularizar o atendimento.

NOTA VIAMOBILIDADE

São Paulo, 10 de agosto de 2023 – Técnicos da ViaMobilidade atuam para normalizar falha de sinalização na Linha 9-Esmeralda. A causa está em apuração. Desde as 4h26, os trens estão circulando com velocidade reduzida e maior tempo de parada entre as Estações Grajaú e Autódromo. Passageiros estão sendo orientados por avisos sonoros nos trens e nas estações.



Willian Moreira para o Diário do Transporte