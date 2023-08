Linha 15-Prata funciona com velocidade reduzida nesta quinta-feira (10)

Falha em trem prejudica o atendimento



WILLIAN MOREIRA



O Metrô de São Paulo informou que desde às 06h21 desta quinta-feir,a 10 de agosto de 2023, os trens da Linha 15-Prata estão circulando com velocidade reduzida e maior tempo de parada nas estações.



O motivo é a falha de um dos trens na estação Fazenda da Juta, na Zona Leste da capital.



Equipes do Metrô atuam para resolver o problema e normalizar o atendimento.



