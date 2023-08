Linha 1-Azul do Metrô funciona normalmente após falha nesta quinta-feira (10)

Trem apresentou falha e precisou ser esvaziado



WILLIAN MOREIRA



A circulação dos trens na Linha 1-Azul do Metrô de São Paulo voltou a ser normal depois de uma falha na manhã desta quinta-feira, 10 de agosto de 2023.



Segundo a companhia, um dos seus trens teve um problema no sistema de tração na estação Jardim São Paulo-Ayrton Senna, deixando toda a operação com velocidade reduzida e maior tempo de parada nas estações entre 6h44 e 6h47.



Após a atuação dos funcionários, o trem com defeito foi esvaziado e retirado do atendimento.



Os passageiros seguiram viagem no trem seguinte.



“Um trem da Linha 1-Azul apresentou falha no sistema de tração e teve de ser esvaziado na estação Jardim São Paulo-Ayrton Senna, no sentido do Jabaquara e recolhido para manutenção. Ocorrência registrada das 6h44 às 6h47.”



Willian Moreira, para o Diário do Transporte