Greve do transporte coletivo de Itanhaém (SP) afeta passageiros nesta quinta (10)

Funcionários da Viação Fênix reivindicam pagamento de salários atrasados

ARTHUR FERRARI

Os passageiros do transporte coletivo de Itanhaém, no litoral paulista, precisam procurar outras alternativas de deslocamento nesta quinta-feira, 10 de agosto de 2023, após a paralisação do sistema.

Os funcionários da Expresso Fênix, concessionária responsável pela operação das linhas municipais, reivindicam o pagamento do salário de julho, que está atrasado.

O Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários de Santos e Região realizou uma assembleia que determinou o estado de greve por tempo indeterminado.

Em nota, a prefeitura diz que “(…) foi informada nesta manhã sobre a paralisação do transporte público municipal e já está tomando as providências cabíveis junto à empresa concessionária a fim de que o serviço seja restabelecido”.

O Diário do Transporte segue acompanhando a paralisação.

