EMTU realiza mudanças na tabela de horários em duas linhas intermunicipais de Cotia (SP)

Rotas ganharam mais partidas para melhor atender a demanda de passageiros



WILLIAN MOREIRA



A Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU) informou que duas linhas intermunicipais que operam na cidade de Cotia (SP) passam por uma reprogramação na tabela de horários das partidas.



Essas alterações nas linhas 035 e 256 visam melhorar o atendimento a demanda atual de passageiros.



Veja a seguir os itinerários.



035 – Cotia (Mirante da Mata)/ São Paulo (Metrô Butantã)

Reprogramação de tabela da linha com acréscimo de duas partidas aos dias úteis.



256 – Cotia (Caucaia do Alto)/ Cotia (Portão)

Reprogramação de tabela da linha com acréscimo de 23 partidas aos sábados.



Willian Moreira para o Diário do Transporte