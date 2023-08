Detro-RJ e PRF realizam campanha contra importunação sexual nesta sexta (11) no Rio de Janeiro

Projeto acontece no Pedágio de Seropédica, a partir das 10h

VINICIUS DE OLIVEIRA

Nesta sexta-feira, 11 de agosto de 2023, o Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro (Detro-RJ) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizam a campanha “Não dê carona ao assédio”.

A iniciativa tem o intuito de conscientizar o público sobre o enfrentamento da importunação sexual nos coletivos do sistema de transportes.

A ação acontece no Pedágio de Seropédica e contará com a presença do presidente do Detro-RJ, Leonardo Matias, o diretor técnico-operacional, José Roberto de Lima, fiscais e ouvidores, além do responsável pela comissão de direitos humanos da PRF, Edésio Portes.

SERVIÇO:

Detro-RJ e PRF realizam campanha “NÃO DÊ CARONA AO ASSÉDIO”

Dia: 11/08

Horário: 10h

Local: Pedágio de Seropédica

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte