Busscar anuncia entrega 10 El Buss FT para Norte Brasil, de Minas Gerais

Companhia atua no setor de fretamento

ADAMO BAZANI

A Busscar informou nesta quinta-feira, 10 de agosto de 2023, que entregou, na primeira quinzena deste mês, 10 unidades do ônibus El Buss FT com chassi Mercedes-Benz à Norte Brasil Transportes e Serviços. A empresa, localizada em Belo Horizonte, é do segmento de fretamento e locação e já possui outros veículos do mesmo modelo em sua frota.

Segundo a fabricante, o El Buss FT é direcionado para viagens de curtas distâncias e fretamento.

Cada ônibus possui 48 poltronas de salão Class Soft, ar-condicionado, elevador, itinerário, instalação de aparelho para rádio, CD, DVD e USB, e monitor com microcâmara traseira.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes