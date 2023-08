ANTT autoriza alteração do valor pago na praça de pedágio em Trairão (PA)

Tarifa passa a custar R$ 66,20; carros, motos, caminhões e ônibus de pequeno porte estão isentos

ARTHUR FERRARI

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) anunciou uma alteração na tarifa de pedágio na praça localizada em Trairão (PA). A mudança entrou em vigor a partir de 0h desta quinta-feira, 10 de agosto de 2023.

A empresa encarregada da concessão das rodovias no trecho entre Guarantã do Norte (MT) e Miritituba (PA), as federais BR-163 e BR-230, responsável por realizar melhorias e manutenções em sua extensão, concluiu recentemente uma parcela de obrigações de melhoria da via. Isso abrange um segmento de 302 quilômetros, especificamente na área de cobertura da praça de pedágio em Trairão. As intervenções visaram assegurar melhores condições de tráfego e segurança, alinhadas aos padrões estabelecidos no Programa de Exploração da Rodovia (PER).

Segundo o Contrato de Concessão estabelecido, essa alteração tarifária é a segunda de uma série planejada de melhorias. A primeira parcela dessas melhorias havia sido entregue em maio de 2023, marcando o início da cobrança na praça de pedágio de Trairão.

A partir de agora, a tarifa básica de pedágio estácarr fixada em R$ 66,20. No entanto, uma boa notícia para os usuários é que carros, motos, ônibus e caminhões de pequeno porte poderão passar pela praça de pedágio sem a cobrança de tarifa. Além disso, os usuários que possuem pagamento automático, utilizando tags, receberão descontos especiais.

A ANTT oficializou a alteração da tarifa por meio da publicação no Diário Oficial da União (DOU) na quarta (09).

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte