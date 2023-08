Aeromóvel de Porto Alegre completa dez anos em operação nesta quinta-feira (10)

Modal foi inaugurado em 2013 e faz a conexão do sistema metroviário da Trensurb ao Aeroporto Internacional da cidade



WILLIAN MOREIRA



O Aeromóvel da cidade de Porto Alegre completa dez anos de atendimento à população nesta quinta-feira, 10 de agosto de 2023, com a marca de mais de 7,4 milhões de passageiros transportados em quase 580 mil viagens.



Este modal foi inaugurado em 2013 pela presidente Dilma Rousseff, e faz a conexão mais rápida e segura entre o Aeroporto Internacional Salgado Filho e a estação do transporte metroferroviário da Trensurb, localizados nas proximidades.



O sistema do Aeromóvel consiste em transporte por propulsão a ar, onde o veículo com os passageiros é soprado por ventiladores industriais de alta eficiência energética, por meio de um duto localizado dentro da via elevada. O vento empurra uma aleta (semelhante a uma vela de barco) fixada por uma haste ao veículo, que se movimenta sobre rodas de aço em trilhos.



A tecnologia é brasileira e foi idealizada na década de 1960 pelo empresário e inventor Oskar Coester, nascido em Pelotas, em 1938, e falecido em Porto Alegre, em 2020.



A linha operada pela Trensurb é a primeira do país com a tecnologia aplicada e possui um sistema mais amigável ao meio ambiente com o uso de energia limpa e de forma econômica, com custo médio de propulsão por passageiro de R$ 0,25 desde a inauguração da linha e de R$ 0,37 no primeiro semestre deste ano.



“É de fundamental importância por antecipar um tema de transição energética, porque ela é uma tecnologia mais eficiente que trens com tração. E nos alegra muito e nos deixa muito orgulhosos o fato de ser uma tecnologia genuinamente gaúcha, que hoje é exportada para o Brasil e para o exterior”. explicou o Diretor-presidente da Trensurb, Fernando Marroni.



Em breve outra cidade brasileira contará com a tecnologia, trata-se de Guarulhos com o seu sistema de Aeromóvel em construção para ser entregue em 2024.



Willian Moreira para o Diário do Transporte