Ação do Detro-RJ em Nova Iguaçu e Duque de Caxias, no Rio de janeiro, multa sete ônibus por irregularidades

Operação denominada “Todos são passageiros e passageiras”, que verifica acessibilidade nos coletivos, aconteceu na manhã de quarta-feira (08)

ARTHUR FERRARI

Durante uma ação realizada pelo Detro-RJ (Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro) em Nova Iguaçu e Duque de Caxias, fiscais do departamento multaram sete ônibus e recolheram seis deles à garagem, devido a irregularidades constatadas.

A operação denominada “Todos são passageiros e passageiras” aconteceu na manhã da última quarta-feira, 8 de agosto de 2023, com objetivo de fiscalizar a acessibilidade nos ônibus intermunicipais da região.

De acordo com o Detro-RJ, dentre as irregularidades encontradas, quatro foram referentes ao descumprimento de normas de acessibilidade. Um coletivo foi flagrado com defeito na campainha de parada, outro com problemas em cintos de segurança, além de um ônibus com certificado de autorização de tráfego vencido ou rasurado. Ao todo, 40 ônibus foram abordados e verificados.

A operação aconteceu em conjunto com a Comissão da Pessoa com Deficiência da Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro). A ação, iniciada em abril de 2023 vai percorre 22 terminais rodoviários espalhados pelo estado do Rio de Janeiro.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte