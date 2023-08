SPTrans remaneja ponto de ônibus da Av. Ragueb Chohfi durante obras em São Mateus, na Zona Leste de São Paulo

Linhas que atendem o local não sofrem desvios

ARTHUR FERRARI

A SPTrans informou que a partir das 10h desta quarta-feira, 9 de agosto de 2023, o ponto de passagem localizado na Av. Ragueb Chohfi, entre as ruas Forte de Santos e Forte do Triunfo, no sentido São Mateus, será remanejado para a mesma via.

O ponto será realocado para após a Rua Forte do Triunfo, durante obras na região. As 14 linhas que passam pelo local não terão alterações em seus itinerários.

Confira as linhas envolvidas:

253F/10 Term. A. E. Carvalho – Term. São Mateus

3033/10 Guaianases – São Mateus

3054/10 Jd. Palanque – Hosp. Sapopemba

3063/10 Guaianases – Term. São Mateus

3063/41 Guaianases – Term. São Mateus

354M/10 Term. São Miguel – Term. São Mateus

3761/10 3A. Divisão – Metrô Carrão

4011/10 Jd. Limoeiro – Term. São Mateus

4018/10 Metalúrgicos – Term. São Mateus

407N/10 Term. Cid. Tiradentes – Metrô Penha

4210/10 Term. Cid. Tiradentes – Term. Pq, D. Pedro II

4313/10 Term. Cid. Tiradentes – Term. Pq. D. Pedro II

513C/31 Vl. Califórnia – E. T. Itaquera

N406/11 Term. Cid. Tiradentes – Term. São Mateus

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte