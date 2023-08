São José do Rio Preto (SP) lança campanha “Não se Cale!”, contra o assédio sexual no transporte coletivo para o Agosto Lilás

Cartazes nos ônibus do sistema municipal alertam sobre a violência contra a mulher

ARTHUR FERRARI

São José do Rio Preto (SP) lançou nesta semana a campanha “Não se Cale!”, alertando sobre a violência contra a mulher nos ônibus do transporte coletivo municipal.

De acordo com a prefeitura, cartazes nos cerca de 250 ônibus que compõem o sistema de transporte coletivo comunicam o tema, fazendo parte das ações do Agosto Lilás, mês dedicado à conscientização e reforço da rede de enfrentamento à violência contra a mulher.

No final da tarde de segunda-feira (7), a Secretaria da Mulher, Pessoa com Deficiência e Igualdade Racial de São José do Rio Preto realizou a entrega do material da campanha à Secretaria de Trânsito e Transporte. O evento simbólico ocorreu no Terminal Urbano Professor Manoel Antunes, às 16h30, em um ato que celebrou a parceria entre as secretarias. A entrega também aconteceu na Secretaria de Saúde, indicando que o mesmo material informativo será distribuído nas unidades de saúde do município.

“A campanha ‘Não se Cale!’ leva informação para os usuários do transporte público. Às vezes, a mulher é vítima de uma violência e não se dá conta. O conhecimento é o passo inicial para o rompimento desse ciclo. Quando a mulher reúne forças para denunciar, as equipes dos centros de referência dão todo o respaldo”, diz a a secretária Maria Cristina de Godoi Augusto.

O Secretário de Trânsito, Transportes e Segurança de São José do Rio Preto, Amaury Hernandes, destaca a eficácia dessa abordagem, já que os ônibus atendem cerca de 80 mil passageiros diariamente. A colaboração entre as secretarias é fundamental para garantir que a informação seja disseminada de maneira ampla e que as práticas abusivas sejam cada vez mais desencorajadas.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte