Rodoanel será entregue em 2026, promete Tarcísio

Governador autorizou assinatura do contrato de concessão nesta quarta-feira (09)

WILLIAN MOREIRA

Em evento oficial nesta quarta-feira, 09 de agosto de 2023, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas autorizou a assinatura do contrato de concessão do Rodoanel Norte com a Via Appia FIP para a conclusão das obras de construção.

Após o leilão, a concessionária vencedora agora é responsável pelo término e administração do empreendimento, compreendendo também a manutenção e operação do trecho por um período de 31 anos.

O valor orçado para a conclusão dos trabalhos é de R$ 3,4 bilhões e devem ser gerados 15 mil empregos nos canteiros de trabalho.

“É um momento importante e finalmente damos os próximos passos para cumprir um compromisso que é a conclusão do Rodoanel que, com certeza, vai atender muito ao estado de São Paulo. É um empreendimento extremamente importante e relevante e que vai mobilizar muito capital, investimentos, obras e gerar muito emprego. Mas, sobretudo, vai facilitar muito a logística nos próximos anos”, afirmou Tarcísio.

Estiveram também na assinatura os secretários estaduais Rafael Benini (Parcerias em Investimentos) e Natália Resende (Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística), do diretor-geral da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), Milton Persoli, e de executivos da Via Appia.

Este consórcio deverá aportar R$ 2 bilhões para finalizar a construção e mais R$ 324 milhões para a implantação de projetos auxiliares. Já o Estado deve investir R$ 1,07 bilhão.

A partir da assinatura da concessão passa a contar um prazo de 30 dias para a assinatura do Termo de Transferência Inicial e o subsequente início de prazos para execução de obras, dando início a outro prazo de um ano para a Via Appia realizar os levantamentos necessários e assumir de fato a construção do Rodoanel Norte.

Este estudo é necessário para avaliar as condições dos segmentos já executados e verificar o que precisa ser refeito ou recuperado.

“O Rodoanel Norte é o segundo projeto que assinamos dentro do PPI [Programa de Parcerias de Investimentos] e o primeiro projeto inteiramente de free flow, que é um programa que a gente pretende implantar para o estado inteiro. A previsão é de um ano de projeto e dois de obras, mas já estamos conversando com a concessionária para antecipar o máximo possível as obras” , declarou o secretário Rafael Benini.

Durante a concessão com a via já entregue para a população, deverá ser realizado um novo investimento de R$ 1,8 bilhão ao longo do contrato que será supervisionado pela Artesp. A entrega está estimada para o segundo semestre de 2026.

O Rodoanel contará com sistema free flow (fluxo livre) onde a tecnologia de sensores calcula a tarifa por quilômetro rodado de cada veículo, eliminando a necessidade de praças de pedágio, representando um ganho no tempo de viagem.

Este sistema funciona com o veículo passando pelo pórtico, e as câmeras com tecnologia OCR (Optical Character Recognition ou Reconhecimento Ótico de Caracteres) fazem a leitura das imagens frontal e traseira das placas. A partir disto, um scanner a laser faz a identificação e o dimensionamento dos veículos em tempo real, capturando as características como altura, largura, comprimento, trajeto e velocidade de carros, motos, ônibus, entre outros parâmetros.

As antenas de identificação de TAGs e as câmeras de monitoramento complementam as informações, que são enviadas para um sistema central, responsável por receber e processar todos os dados, resultando no valor cobrado.

Os usuários que possuírem TAGs farão o pagamento automático. Aqueles usuários que não possuírem TAG pagarão a tarifa posteriormente, por meio de plataforma digital a ser implementada pela concessionária.

A Via Appia venceu a licitação com o deságio de 100%, ou seja, ofertando o desconto total do valor ser pago pelo Governo do Estado pela contraprestação dos serviços públicos de operação, manutenção e realização dos investimentos necessários para a exploração do sistema que representava R$ 51,4 milhões anuais.

Willian Moreira para o Diário do Transporte