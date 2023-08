Motoristas do transporte coletivo de Recife (PE) protestam contra descontos nos salários referentes a dias de paralisação da categoria

Linhas que passam pela avenida Guararapes e região são afetadas

ARTHUR FERRARI

Motoristas do transporte coletivo de Recife (PE) protestam nesta quarta-feira, 9 de agosto de 2023, contra descontos nos salários referentes aos dias que o sistema ficou paralisado durante a última greve da categoria.

Ônibus bloquearam a Avenida Guararapes nesta manhã, prejudicando o trânsito de veículos e de linhas do próprio transporte coletivo.

De acordo com a categoria, a Ubana-PE (Sindicato das Empresas do Transporte Coletivo) está descumprindo o acordo feito ao fim da greve, que teve fim em julho, descontando valores indevidos do contracheque.

Segundo o sindicato, o desconto equivale aos dias em que o sistema estava paralisado e os motorista estavam de braços cruzados, e que pelo acordo feito, dos seis dias, quatro seriam abonados e dois compensados no saldo de horas extras ou adicionais num prazo de 90 dias.

Em nota do Sindicato dos Rodoviários diz que exigem respeito e que “(…) os valores descontados indevidamente sejam devolvidos aos trabalhadores”.

Veja a nota do Sindicato dos Rodoviários:

A categoria rodoviária mais uma vez toma as ruas do Recife. O acordo concretizado no TRT que colocou fim à greve, vem sendo desrespeitado pela URBANA.

Protestamos hoje na Avenida Guararapes, centro da capital pernambucana, por que tanto nós, quanto os usuários merecemos respeito.

Exigimos que os valores descontados indevidamente sejam devolvidos aos trabalhadores e que o acordo seja respeitado.

Esperamos também que o governo do estado não fique assistindo passivamente e que enquanto órgão gestor, responsáveis pelo transporte público no Recife e região metropolitana, cobre das empresas o cumprimento do acordo.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte