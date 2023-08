Linha 11-Coral funciona com velocidade reduzida na noite desta quarta-feira (09)

Problema prejudica a volta para casa dos passageiros

WILLIAN MOREIRA

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) informou que desde às 18h28 desta quarta-feira,09 de agosto de 2023, os trens da Linha 11-Coral estão circulando com velocidade reduzida e maior tempo de parada nas estações.

O trecho principal do problema é entre Luz e Brás, o mais movimentado no caminho de volta para casa dos usuários.

O motivo é a falha de equipamento e via e funcionários da empresa atuam para regularizar o atendimento.

A operação foi normalizada por volta das 20h04.

Confira a nota emitida pela CPTM:

“Na tarde desta quarta-feira (09/08), por volta das 18h10, foi identificada uma falha em um aparelho de mudança de via (AMV) na região da Estação da Luz, da Linha 11-Coral. Para a atuação da equipe de manutenção, os trens estão com velocidade restrita, o que pode aumentar o intervalo programado entre as composições e o tempo de parada nas plataformas. A CPTM pede desculpas pelo transtorno causado aos passageiros.”

Willian Moreira para o Diário do Transporte