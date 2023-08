Viação Alto Petrópolis terá de pagar indenização de R$ 200 mil a família que teve parente morto após acidente em ônibus no Rio Grande do Sul

Na época, idoso de 73 anos foi diagnosticado com coágulo na medula após cair no interior do coletivo

VINICIUS DE OLIVEIRA

Nesta terça-feira, 08 de agosto de 2023, foi divulgado no portal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que a empresa Viação Alto Petrópolis LTDA teve o recurso negado e deverá indenizar a esposa e os filhos de um homem, de 73 anos, que morreu por conta de uma lesão após cair dentro de um ônibus da linha 433 Vila Jardim.

A negativa do recurso ocorreu na 12ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça pelo Desembargador Oyama Assis Brasil de Moraes após a análise de provas documentais como prontuários de atendimento, exames e atestado de óbito

“Não tivesse ocorrido a queda a vítima não teria necessidade de internação hospitalar, cirurgia e atendimento clínico hospitalar, considerando que só o fato de se encontrar em um nosocômio apresenta possibilidade de intercorrência que podem ser fatais”, declarou o representante do poder judiciário.

A empresa de transporte deverá indenizar a família no valor de R$ 200 mil, em razão do acidente ocorrido em agosto de 2019, quando o idoso foi diagnosticado com um coágulo na medula, que resultou na perda de movimentos, hospitalização e intervenção cirúrgica.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte