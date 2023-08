Transporte coletivo de Maringá (PR) recebe 35 novos ônibus adquiridos pela TCCC

Mais 16 veículos chegam à cidade até setembro

ARTHUR FERRARI

A Prefeitura de Maringá e a concessionária TCCC (Transporte Coletivo Cidade Canção) entregaram nesta segunda-feira, 7 de agosto de 2023, 35 novos ônibus zero quilômetro para o transporte coletivo municipal.

De acordo com a prefeitura, até setembro outros 16 veículos devem chegar à cidade, totalizando 51 novos coletivos e 53% da frota renovada.

“Esses novos ônibus vão trazer ainda mais comodidade para as pessoas que utilizam o transporte coletivo, além de tornar o serviço ainda mais sustentável”, afirma o prefeito Ulisses Maia. Ele destaca que, desde 2017, houve renovação de 75% da frota do transporte coletivo, o que totaliza 176 ônibus novos entregues à população. “Isso é resultado do nosso compromisso com a melhoria contínua dos serviços”, diz.

Os novos ônibus, com tecnologia Euro 6, são até 77% menos poluentes em comparação com veículos mais antigos, também contribuindo para a diminuição da poluição sonora, já que são mais silenciosos. Todos os coletivos contam com estrutura para acessibilidade, conectividade e segurança, com elevadores, rede Wi-Fi gratuita e câmeras de segurança.

“A melhoria na mobilidade urbana é uma marca da atual gestão. Essa nova frota de ônibus é mais um exemplo do nosso empenho em melhorar a vida da população maringaense. Além disso, consolida Maringá como uma cidade tecnológica e digital”, afirma o secretário de Mobilidade Urbana, Gilberto Purpur.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte