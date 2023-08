Presidente do Senado acredita que marco regulatório será votado neste semestre e defende desoneração da folha do transporte

Rodrigo Pacheco citou reunião mais cedo nesta terça-feira com ministro da Casa Civil, Rui Costa, que detalhou medidas importantes para a mobilidade urbana no novo PAC que o governo irá lançar

ALEXANDRE PELEGI

Na abertura oficial do Seminário da NTU 2023, o Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, falou aquilo que o setor queria ouvir.

Primeiramente Pacheco defendeu o marco regulatório do setor, dizendo acreditar que neste segundo semestre o Senado votará favoravelmente o projeto do ex-senador Antonio Anastasia, levando assim para a Câmara Federal a responsabilidade de resolver em definitivo o grande pleito de todo o setor e da cadeia de transporte.

Outro ponto citado pelo presidente do senado foi a defesa clara da continuidade da desoneração da folha, dizendo não ser mais possível um setor que trabalha para atuar na defesa de um direito fundamental do cidadão, que é o transporte público, continuar sendo penalizado.

Pacheco também deu outra boa notícia ao dizer que na manhã desta terça-feira, 8 de agosto de 2023, recebeu a visita do Ministro da Casa Civil, Rui Costa, que foi detalhar a ele os projetos do futuro PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) do Governo Federal. Segundo ele, neste PAC existem medidas fundamentais para a mobilidade urbana, dizendo que agora os prefeitos precisam lutar pela defesa desses projetos.

Por fim, Rodrigo Pacheco disse também que o setor de transporte público coletivo não pode, jamais, ser confundido com um negócio, já que se trata de um direito fundamental do cidadão, ou seja, a questão do subsídio tem que prevalecer sobre as questões de mercado, porque segundo ele, não atuar em defesa do cidadão e em defesa de seu direito de ir e vir, é o mesmo que prejudicá-lo em sua principal missão.

Participaram da abertura do Seminário da NTU, o Presidente do Conselho da entidade, João Antônio Settti Braga, o Presidente da Fabuus, Ruben Antonio Bisi, o Semob (Secretário de mobilidade Urbana do Ministério do Transporte), Denis Eduardo Andia e o Presidente da CNT, Vander Costa.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes