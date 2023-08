Prefeitura do Rio de Janeiro retoma cadastro de mototaxistas no aplicativo Moto.Rio

Trabalhadores tem a disposição seis postos de atendimento nos dias úteis



WILLIAN MOREIRA



A Prefeitura do Rio de Janeiro deu início nesta segunda-feira, 07 de agosto de 2023, ao processo de cadastramento presencial dos mototaxistas da cidade para utilizarem o aplicativo Moto.Rio.



São seis pontos de atendimento da Secretaria Municipal de Saúde atendendo entre segunda a sexta, das 9h às 16h, para que estes condutores entreguem seus documentos obrigatórios.



Os postos estão localizados no Centro, Bangu, Engenho Novo, Ilha do Governador, Irajá e Jacarepaguá.



”O Moto.Rio é um programa de valorização e reconhecimento da categoria de mototaxista. É muito mais do que um aplicativo. Por meio dele, os mototaxistas da cidade poderão se regularizar completamente. Assim, os passageiros terão muito mais segurança e transparência para usar o serviço”, afirmou o secretário da Casa Civil, Eduardo Cavaliere.



Para regularizar o mototaxista, ele deve além de apresentar os documentos válidos, possuir mais de 21 anos de idade. Veja a seguir os documentos necessários.



– Carteira de Habilitação – Categoria A (mínimo de 2 anos de experiência)

– Documento comprovando que é a/o proprietária/o da moto (CRLV)

– Caso a motocicleta seja de terceiros, será necessária uma procuração pública ou privada para utilização do veículo, com cópia autenticada do documento com foto da/o proprietária/o da motocicleta

– Apólice de seguro APP (para acidentes pessoais de passageiros), no valor R$ 25 mil para morte ou invalidez

– Certidões de quitação eleitoral e negativas criminais do 1º ao 4º Ofícios

– Foto 3 x 4



Depois da entrega toda a documentação será analisada e o profissional cadastrado na plataforma Moto.Rio para iniciar o atendimento aos passageiros.



A vantagem para o mototaxista é que não existe cobrança de taxa, portanto, o valor integral da corrida fica com o condutor.



Uma documentação complementar será exigida para ser entregue até o dia 20 de julho de 2024:



– Comprovante de residência atualizado

– Apólice de seguro de responsabilidade civil facultativa (RCF) em favor de terceiros por danos materiais e danos pessoais, no valor de R$ 25 mil

– Placa vermelha (veículo registrado na categoria aluguel)

– Comprovante de conclusão do curso de formação especializado regulamentado pelo Contran



Além da idade mínima de 21 anos, para atuar pela plataforma é necessário ter uma motocicleta de 125 cilindradas ou mais e deve ter, no máximo, 10 anos. O uso de cortador de linha de pipa, apoio lateral e traseiro são itens obrigatórios para aumentar a segurança.



Willian Moreira para o Diário do Transporte