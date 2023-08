Prefeitura de Teresina (PI) lança edital para aquisição de 300 ônibus para operação municipal

Investimento por parte da administração pública será de R$ 134,4 milhões

VINICIUS DE OLIVEIRA

Na última sexta-feira, 04 de agosto de 2023, a Secretaria de Administração de Teresina (PI) concluiu o edital de lançamento para aquisição de 300 ônibus para o sistema de transportes do município.

Nesta segunda (07), o documento foi divulgado no Diário Oficial da União, informando que o investimento será de R$ 134,4 milhões.

A retirada do edital acontece a partir desta quarta-feira, 09 de agosto de 2023. As propostas irão ocorrer no dia 23 deste mês, a partir das 9h30.

Confira o documento da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (STRANS) na íntegra:

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte