Pesquisa da CNT e NTU destaca perfis das empresas de transporte rodoviário urbano pelo Brasil

Levantamento contou com participação de empresários do setor e traz dados atualizados, pontuando desafios do segmento e crise enfrentada

A Confederação Nacional do Transporte (CNT) e a Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU) divulgaram uma pesquisa inédita apresentando os perfis das operadoras de transporte rodoviário no Brasil.

A chamada Pesquisa CNT Perfil Empresarial 2023 – Transporte Rodoviário Urbano de Passageiros mostra aspectos de frota, operação, mão-de-obra e investimentos, mas também a relação do rodoviário com as gestões ambientais e riscos de manter o serviço.

Estas informações foram obtidas junto com empresários do transporte no primeiro semestre deste ano, abordando a realidade de todas as regiões do país.

O estudo mostra que 82,2% do total dos operadores rodoviários são empresas de grande porte, contando com mais de cem colaboradores e que na maioria possuem mais de 20 anos de atuação no mercado, com a origem sendo familiar, motivo que move 59,8% destas empresas.

Outro dado importante é o desafio para se manter em boa saúde financeira e com atendimento constante, uma vez que 51,1% das operadoras não recebem nenhum aporte financeiro público, como por exemplo, subsídio, onde 36,2% das empresas de ônibus contam somente com a tarifa paga pelo passageiro para embarque como a sua forma de obter dinheiro para custo da frota, funcionários, entre outras despesas.

O passageiro ao utilizar o transporte em sua ampla maioria já abriu mão do uso de dinheiro em espécie, sendo que 91,4% usam a bilhetagem eletrônica, como QR Code, cartões como Bilhete Único e outras alternativas.

Diante disso, a função do cobrador vem ano após ano perdendo espaço, já que 90,2% das empresas têm ao menos uma linha na frota sem este profissional.

Além disso a violência preocupa, com casos de incêndio, vandalismo e assaltos sendo algo frequente.

No total 59,2% foram vítimas de assalto e 40,2% sofreram ato de depredação no último ano, sendo que uma em cada cinco empresas (20,1%) tiveram veículos incendiados no período, em diferentes pontos do país.

Apesar deste problema sistêmico e diário, o setor segue com olhar para a sustentabilidade e com atenção as questões ambientais, já que 74,7% monitoram o uso de combustível e quase o mesmo índice, em 74,1% acompanham a geração de resíduos. Veja a seguir os principais pontos de destaque nesta pesquisa.

TARIFA

– 36,2% têm a tarifa paga pelo passageiro como a única forma de remuneração definida em contrato

– 51,1% não recebem qualquer subsídio do governo

– 56,9% consideram a dificuldade em reajustar o valor das tarifas como principal problema

– 18,5% dos passageiros recebem algum tipo de benefício tarifário

PAGAMENTO

– 91,4% utilizam o sistema de bilhetagem eletrônica

– 75,8% implementaram pagamento com cartão de transporte como forma de substituição ao cobrador

– 90,2% têm pelo menos uma linha da frota operando sem a função de cobrador

SUSTENTABILIDADE

– 74,7% monitoram o uso de combustível

– 74,1% acompanham a geração de resíduos

VIOLÊNCIA

– 59,2% foram vítimas de assalto no último ano

– 40,2% sofreram ato de depredação no último ano

– 20,1% tiveram veículos incendiados no último ano

CUSTOS

– 74,1% consideram preço do diesel a principal dificuldade enfrentada

– 72,4% indicaram a manutenção do veículo como o fator que mais sobrecarrega os custos das empresas

Segundo a CNT, o setor de transporte rodoviário conta com 1.577 empresas de ônibus urbanos em operação no Brasil e, aproximadamente, 107 mil ônibus, responsável por 315 mil empregos diretos.

Willian Moreira, para o Diário do Transporte