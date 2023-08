Linhas de ônibus de Bragança Paulista (SP) têm ampliação do número de viagens

Concessionária responsável pelo transporte coletivo na cidade também implantou novo itinerário

LUANA COUTINHO

A prefeitura de Bragança Paulista (SP) informou nesta terça-feira, 8 de agosto de 2023, que a concessionária Com Bragança, responsável pelo transporte coletivo na cidade, modificou o quadro horário de quatro linhas de ônibus municipais, que passam a contar com aumento no número de viagens.

Desde o começo deste mês de agosto, a linha 122 – Henedina/USF realiza diariamente 75 viagens, totalizando nove partidas a mais em sua grade. A linha 125 – Jd. Iguatemi/Jd. Águas Claras também conta com acréscimo nas viagens diárias, passando de oito para 14.

Na última segunda-feira (7), foi a vez da linha 113 – Parque dos Estados/Bom Retiro aumentar a quantidade de viagens, passando de oito para 16 no sentido do Centro e acrescentando seis viagens em direção ao bairro, subindo de nove para 15 partidas. Já a linha 119 – Jd. das Palmeiras/Terminal Urbano passa a realizar 15 viagens por dia.

Também foi criada a linha 100, que faz o itinerário Terminal Urbano Turístico “Manuel José Rodrigues”/USF. Além desta linha, os passageiros que fazem este trajeto podem utilizar ainda as linhas 112, 122 e 04.

Luana Coutinho para o Diário do Transporte