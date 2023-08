Linha 2-Verde do Metrô tem velocidade reduzida após informação de criança perdida na manhã desta terça (08)

Trecho afetado foi entre as estações Chácara Klabin e Trianon-Masp

ADAMO BAZANI

Passageiros relataram que os trens da linha 2-Verde, do Metrô de São Paulo, circularam por volta de 7h40 com velocidade reduzida e maior tempo de parada nesta terça-feira, 08 de agosto de 2023.

Usuários relataram que havia a informação de uma criança perdida na linha.

O Metrô confirmou que o trecho afetado foi entre as estações Chácara Klabin e Trianon-Masp, mas que os agentes de segurança não localizaram nada, conforme explicou em nota.

Das 7h42 às 7h46, no trecho entre as estações Chácara Klabin e Trianon-Masp, os trens da Linha 2-Verde circularam com restrição de velocidade e maior tempo de parada devido a informação de criança desacompanhada. Os vagões foram inspecionados e, por enquanto, nenhuma criança sozinha foi encontrada. Agentes de segurança continuam inspecionando as composições, que já voltaram a circular normalmente.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes