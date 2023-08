Cubatão (SP) abre licitação para contratar empresa que vai instalar 15 novos pontos de ônibus

Edital contempla abrigos simples e duplos



WILLIAN MOREIRA



A Prefeitura de Cubatão (SP) divulgou nesta terça-feira, 08 de agosto de 2023, a abertura de processo licitatório com a finalidade de contratar empresa responsável pela implantação de novos abrigos em pontos de ônibus na cidade.



De acordo com o informe, a contratada deverá fornecer as estruturas e instalar 10 pontos do modelo simples e outros 05 do modelo duplo, portanto, 15 abrigos no total.



Os interessados podem examinar o edital gratuitamente e seus anexos nos dias úteis em horário comercial na sede da Companhia Municipal de Trânsito (CMT), localizada na Avenida Nova de Abril, 1.811.



A abertura das propostas para este edital acontece em 17 de agosto, às 10h.





Willian Moreira, para o Diário do Transporte