Começam a operar nesta terça (08), em São José dos Campos (SP), 15 novos ônibus do transporte coletivo municipal

Foram adquiridos 20 veículos zero quilômetro, que entram em circulação de forma gradativa

ARTHUR FERRARI

Começam a operar no transporte coletivo municipal de São José dos Campos (SP) nesta terça-feira, 8 de agosto de 2023, 20 ônibus novos e três seminovos.

De acordo com a prefeitura, os veículos vão operar em linhas das empresas Expresso Maringá e Joseense Transporte, duas das três empresas que formam o Consórcio 123, responsável pelo serviço no município. Nesta terça-feira, 15 dos 23 coletivos começam a operar, com todos entrando em circulação de forma gradativa.

Na Joseense, as linhas que terão a troca no modelo de veículo serão: 237, 201, 202, 205, 243, 103 e 244. Já na Maringá, a alteração será nas linhas 340, 307, 209, 343, 333 e 325.

Ainda segundo a prefeitura, com os novos ônibus os passageiros terão mais qualidade nos serviços.

Já a partir da próxima segunda-feira (14), sete novos ônibus serão incorporados à frota, ampliando a disponibilidade de veículos e o número de viagens nas linhas com maior volume de passageiros. Sete linhas das regiões Leste e Sudeste receberão reforço na frota operacional com a inclusão de veículos e viagens, sendo elas: 201 (Bairrinho/Terminal Central), 202 (Bom Retiro/Terminal Central), 212 (Putim/Terminal Central – via Av. dos Astronautas), 219A (Jd.Santa Luzia/Terminal Central), 242 (Majestic/Praça Afonso Pena), 244 (Jardim São José/Termina Central) e 341(Eco Campos de São José/ Terminal Central).

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte