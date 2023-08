Caio participa do Seminário Nacional NTU 2023 nesta terça (08) e quarta (09), em Brasília

Empresa dá destaque para seu modelo eMillennium, totalmente elétrico

ARTHUR FERRARI

A fabricante de ônibus urbanos Caio, líder no segmento, participa do Seminário Nacional NTU 2023, que acontece nos dias 08 e 09 de agosto, em Brasília, DF. O evento, que está em sua 36ª edição, é realizado de forma híbrida e traz para debate o tema “Um Novo Marco para o Transporte Público Urbano de Passageiros”.

Uma das questões de destaque no evento é a eletrificação do transporte coletivo de passageiros. Neste contexto, a Caio, reconhecida por sua tradição e confiabilidade, há décadas investe em soluções de mobilidade mais sustentáveis. “Sempre defendemos o ônibus como um modal sustentável, pela quantidade de pessoas que transporta e sua ocupação nas vias. Já comercializamos o nosso ônibus 100% elétrico para cidades como Salvador, Vitória, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Curitiba, além da cidade de São Paulo. Acreditamos que a migração para veículos com baixa e zero emissão de carbono seja agilizada nos próximos anos”, pontua o CEO do Grupo Caio, Paulo Ruas.

Na área externa do evento, a Caio expõe o eMillennium, na versão 15 metros, ônibus que agrega tecnologia 100% brasileira, desenvolvido especificamente para chassis de propulsão elétrica. Nessa configuração, o modelo comporta 95 passageiros. A tração e integração elétrica são realizados pela Eletra, com motor elétrico e baterias WEG.

No mesmo evento, em espaços de empresas parceiras, o eMillennium é apresentado nas versões 12.1 metros e 12.6 metros, com lotação total de 71 e 82 passageiros, respectivamente.

Todas as unidades do eMillennium, expostas no Seminário NTU, contam com rampas móveis, poltronas reservadas e box para cadeirantes ou pessoa acompanhada de cão-guia, oferecendo total acessibilidade para pessoas com deficiência (PcD), mobilidade reduzida e idosos.

Além de ser um veículo zero emissão de gases poluentes, possui diversos itens produzidos em polímero, material 100% reciclável, contribuindo com a preservação do ambiente. O material também tem como características a alta durabilidade e o acabamento superior.

A seção transversal, assim como em outros modelos do portfólio atualizado da Caio, conferiu um aumento para 2.550 mm de largura externa e de até 70 mm a mais na parte interna (parte inferior) e 110 mm na parte interna (parte superior). Essa otimização também contribuiu para o melhor posicionamento do pack de baterias e componentes, assim como maior capacidade de lotação.

O eMillennium alia segurança, eficiência operacional e durabilidade, resultantes do trabalho de uma marca que preza pelo cliente. Pensando no cotidiano da operação dessas novas carrocerias, o apoio ao cliente foi estruturado em detalhes, garantindo uma rede eficiente de assistência técnica, agilidade nas peças de reposição, acesso fácil aos manuais de garantia, operação e manutenção.

Na quarta-feira, dia 09 de agosto, a Caio participa do painel “Caminhos para a descarbonização do transporte coletivo urbano”, sendo representada por Maurício Lourenço da Cunha, vice-presidente industrial do Grupo Caio.

“A Caio sempre estudou formas de tornar suas soluções em mobilidade adequadas para atender à necessidade de integrar, de forma inteligente e estratégica, as pessoas a seus destinos. Produzimos carrocerias adequadas a diferentes tipos de propulsão elétrica, seja híbrida ou 100% à bateria, em sinergia com várias empresas parceiras”, afirma o gestor.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte