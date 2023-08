Atropelamento na altura do km 270,1 da Régis Bittencourt, em Taboão da Serra, atrasa atendimento de linhas intermunicipais na região

Acidente aconteceu por volta das 05h30 desta terça-feira (08)

ARTHUR FERRARI

Um acidente com atropelamento no km 270,1 da Rodovia Régis Bittencourt, na região de Taboão da Serra, envolvendo um ônibus, um carro e uma bicicleta, afeta a operação das linhas de ônibus intermunicipais na região nesta terça-feira, 8 de agosto de 2023.

De acordo com a EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos), responsável pelo gerenciamento dos itinerários entre cidades no estado de São Paulo, as linhas 513, 237, 078, 090, 125, 459, 347, 300, 079, 089, 191, 241, 841 operam com atrasos.

No momento a faixa da direita e o acostamento estão interditados. Há um quilômetro de congestionamento

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte