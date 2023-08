Wemobi transporta equipe da SAS Brasil para levar atendimento médico a 10 mil pessoas no entorno do Sertões 2023

Plataforma de viagens de ônibus apoia, pelo 2º ano consecutivo, a expedição de saúde atrelada ao maior rally do mundo

VINICIUS DE OLIVEIRA

A wemobi, plataforma de viagens de ônibus, vai percorrer as estradas do nordeste em prol da solidariedade. Entre os dias 8 e 19 de agosto, um veículo da marca irá transportar a equipe da SAS Brasil, startup social que desde 2013 realiza atendimentos médicos gratuitos especializados e, também, é a dimensão social do Sertões, o maior rally do mundo, que este ano chega a sua 31ª edição. Pelo segundo ano consecutivo, a organização beneficiará mais de 10 mil pessoas com o apoio do ônibus wemobi.

“Estamos muito felizes por fazer parte de mais uma edição do Sertões, um evento que alavanca o turismo no Brasil aliado a um viés social. A SAS Brasil também tem uma missão, de transformar e levar acesso à saúde para quem precisa, por meio de sua caravana itinerante. Faz todo o sentido para a wemobi, como uma startup que busca acessibilizar a mobilidade no país, entrar com o apoio logístico e de transporte para os profissionais do projeto”, comenta Rodrigo Trevizan, CEO da wemobi.

A rota do SAS Brasil atrelada ao Sertões 2023 tem início em Petrolina (PE), passa por Xique-Xique (BA), Crato (CE) e finaliza na praia do Preá (CE). A startup social está empenhada em zerar filas dos SUS, ao oferecer consultas e atendimentos de diferentes especialidades médicas: pediatria, cardiologia, neurologia, ginecologia e psicologia, realizadas por voluntários de todo o Brasil. Mais de 70 voluntários de 27 cidades do Brasil embarcam na missão de transformação do acesso à saúde especializada. O grupo é formado por estudantes e profissionais de todas as áreas de atuação.

O ônibus fornecido pela wemobi é da categoria Comfort Plus, que oferecerá todo o conforto e segurança para garantir uma viagem tranquila, além de ser personalizado com um layout especial para celebrar a expedição.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte