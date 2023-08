Unesul recebe autorização da ANTT para suprimir linha no sul do país com a paralisação de vários mercados

Agência concedeu à Cooperbusnordeste autorização para o transporte rodoviário de passageiros sob regime de autorização

ALEXANDRE PELEGI

A Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT publicou apenas duas decisões na edição desta segunda-feira, 07 de agosto de 2023, promovidas pela SUPAS (Superintendência de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros).

Pela Decisão Supas nº 433, a agência atendeu o pedido da Unesul de Transportes Ltda para modificar a prestação de serviço para suprimir linha a Guaíra (PR) – Santa Maria (RS), prefixo 09-0258-00.

Autorizada a paralisação dos mercados a seguir, na Licença Operacional – LOP de número 96:

I – de GUAÍRA (PR), MARECHAL CANDIDO RONDON (PR) e TOLEDO (PR) para SANTA MARIA (RS), SÃO LOURENÇO DO OESTE (SC), FORMOSA DO SUL (SC), QUILOMBO (SC), CORONEL FREITAS (SC), CHAPECÓ (SC), NONOAI (RS), TRINDADE DO SUL (RS), TRÊS PALMEIRAS (RS), RONDA ALTA (RS), RONDINHA (RS), SARANDI (RS), PALMEIRA DAS MISSÕES (RS), CONDOR (RS), PANAMBI (RS), CRUZ ALTA (RS), JÚLIO DE CASTILHOS (RS);

II – de CASCAVEL (PR) para PALMEIRA DAS MISSÕES (RS), CONDOR (RS), PANAMBI (RS), JÚLIO DE CASTILHOS (RS) e SANTA MARIA (RS);

III – de CAPITÃO LEONIDAS MARQUES (PR), SANTA IZABEL DO OESTE (PR), MARMELEIRO (PR), FRANCISCO BELTRÃO (PR), VITORINO (PR), SÃO LOURENÇO DO OESTE (SC), FORMOSA DO SUL (SC), QUILOMBO (SC), CORONEL FREITAS (SC) e CHAPECÓ (SC) para PALMEIRA DAS MISSÕES (RS), CONDOR (RS), PANAMBI (RS), CRUZ ALTA (RS), JÚLIO DE CASTILHOS (RS) e SANTA MARIA (RS);

IV – de REALEZA (PR) para CONDOR (RS), PANAMBI (RS), CRUZ ALTA (RS), JÚLIO DE CASTILHOS (RS) e SANTA MARIA (RS);

V – de AMPERE (PR) para SÃO LOURENÇO DO OESTE (SC), QUILOMBO (SC), CORONEL FREITAS (SC), PALMEIRA DAS MISSÕES (RS), CONDOR (RS), PANAMBI (RS), CRUZ ALTA (RS) e JÚLIO DE CASTILHOS (RS); e

VI – de RENASCENÇA (PR) para PALMEIRA DAS MISSÕES (RS), CONDOR (RS), PANAMBI (RS), CRUZ ALTA (RS) e JÚLIO DE CASTILHOS (RS).

Esta Decisão entra em vigor em 25 de setembro de 2023.

Por fim, e pela Decisão Supas nº 434, foi concedido à Cooperativa de Transporte e Turismo do Nordeste – Cooperbusnordeste o TAR nº 0298, o que habilita a transportadora a solicitar Licença Operacional para prestação do serviço regular de transporte rodoviário coletivo interestadual e internacional de passageiros, sob o regime de autorização.

A empresa deverá observar as condições previstas na Resolução ANTT nº 4.770, de 2015, e demais normativos relacionados à prestação do serviço regular de transporte rodoviário coletivo interestadual e internacional de passageiros, sob o regime de autorização.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes